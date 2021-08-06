Uluslararası öğrencilerin Çorum ekonomisine katkısı 15 milyon

Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin Çorum ekonomisine katkısının yaklaşık 15 milyon lira civarında olduğu belirtildi.

HİTÜ Uluslararası Ofis Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Murat Toman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, küresel bir güç olma yolunda ilerleyen ülkemizin, uluslararası öğrencilerin ilgisini çektiğini belirterek, son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda öğrencinin üniversite eğitimi almak için Çorum’a geldiğini söyledi.

Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören 62 ülkeden öğrenci bulunduğuna işaret eden Toman, “Üniversitemiz, uluslararası öğrenciler açısından giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. 2018 yılında 60 uluslararası öğrencinin tercih ettiği üniversitemizde, bu sayı 2019’da 85, 2020’de 452’ye yükselirken, 2021’de bu sayının 500’ü geçmesini bekliyoruz” dedi.

Uluslararası öğrencilerin, pandemi krizine rağmen Çorum’da daha fazla görünür olmaya başladığını ifade eden Toman, şunları kaydetti: “Üniversitemizin güçlü akademik altyapısı ve Çorum’un yaşanabilir en ideal öğrenci kentlerinden biri olması, Avrupa’dan Asya ve Afrika’ya kadar dünyanın farklı bölgelerinden öğrenci çekmemizi sağlıyor. Bugün itibarıyla 600’den fazla aktif öğrencimiz, Çorum’da bulunuyor. Ayrıca Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Türkçe eğitimi almak için civar illerdeki üniversitelerden gelen uluslararası öğrencilerimiz de var. Bu öğrencilerimizin Çorum’a en önemli kazanımlarından biri, şehir ekonomisine sağladıkları katkıdır. Yapılan değerlendirmelerde, yabancı öğrencilerimizin şehir ekonomisine doğrudan sağladığı yıllık katkının 15 milyon lira civarında olduğunu görüyoruz.”

Dr. Öğretim Üyesi Toman, yeni eğitim öğretim döneminde, yüz yüze eğitimle birlikte uluslararası öğrencilerin şehir ekonomisine katkısının iki katına çıkmasını öngördüklerini belirterek, “Uluslararası öğrenciler, bir taraftan şehir ekonomisine katkı sunarken diğer taraftan da geldikleri ülkelerde de şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına vesile oluyorlar. Bu bağlamda, üniversite olarak uluslararası öğrencilerimizi aynı zamanda kültür elçisi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)