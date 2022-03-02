Son Dakika

“Uluslar için gıda stratejik ürün”

Günümüz dünyasında gıdanın artık stratejik bir ürün haline geldiği belirtilerek, gıdanın sofralara ulaşması ve korunması için soğuk hava depolarının önemi Çorum’da düzenlenen bir seminer ile masaya yatırıldı.

Güncel 02.03.2022, 19:35
29
“Uluslar için gıda stratejik ürün”

Soğutma, Muhafaza, Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği (SOMTAD) tarafından düzenlenen “Soğuk Hava Depoları Kurulum ve Gıda Saklama Teknolojilerinde Yenilikler” semineri Hitit Üniversitesi HÜBTUAM Konferans Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 
Antalya’da geniş çaplı bir tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetini yürüten, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi, SOMTAD Başkanı, sanayici Sait Kömürcü’nün dünürü Prof. Dr. Rahmi Türk’ün katkıları ile daha önce Yalova, Bursa ve Çanakkale’de düzenlenen bilimsel seminer Çorum’da da ilgi gördü. 
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan seminere Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, HİTÜ öğretim üyeleri, SOMTAD Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk, SOMTAD yöneticileri, sanayici ve işadamları ile davetliler katıldı. 

Tarımsal üretimin istenilen seviyede olmamasına rağmen, tarıma dayalı sanayi, depolama, hayvancılık alanlarında önemli atılımlar yapan Çorum açısından son derece önem taşıyan seminerin yapılmasında katkı sağlayanlara teşekkür ederek bir açılış konuşması yapan SOMTAD Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk, Türkiye’de binbir emekle ürettiğimiz gıdaların yüzde 50’sini kaybettiğimizi bildirdi.
Soğutma, Muhafaza, Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği’nin 2003 yılında kurulduğunu ve o günden bugüne kadar meyve ve sebzelerin muhafazası ile çalışmalar yaptığını belirten Rahmi Türk, “Türkiye’de alınteri ile üretilen gıdaların yüzde 50’sini iyi muhafaza edemediğimiz için kaybetmekteyiz. SOMTAD olarak bu oranı yüzde 10’lara indirme hedefi ile çalışmalarını sürdürmekteyiz. Özellikle gıdanın önemi günümüzde daha da ortaya çıkmıştır. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra tüm ülke bazında siz özel sektör temsilcilerine özellikle belletmek istiyoruz. Şu günlerde yaşanan zorlukları hepimiz biliyoruz. Gıdanın artık stratejik bir ürün olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bu nedenle bizim çalışmalarımız ile en azından çöpe giden gıdaların büyük bir kısmını, tüketici sofralarına sorun olmadan, zararlanmadan ulaştırabilirsek bu bizim için büyük bir hedef olacaktır. Bu seminerin yapılmasında katkı sağlayan HİTÜ Rektörlüğü’ne ve Mühendislik Fakültesi’nden Bülent Kabak arkadaşımıza teşekkür ediyorum” dedi.


HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da konuşmasında bu anlamlı ve ilimiz için katma değeri yüksek bir toplantı ile gıda sektörüne ülkemiz adına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. 
Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da konuşmasında gıdanın stratejik bir ürün olmasına değindi. Dünyanın olağanüstü günlerden geçtiğini hatırlatarak kaynakların paylaşımı için savaşların çıktığını söyleyen Vali Yardımcısı Kubalı, HİTÜ’yü organizasyona evsahipliği yaptığı için kutladı. 
Dünyada kaynakların çok kıt olduğunu dile getirerek İstiklal Marşı’nda ulus olmanın, birbirimizle kaynaşmanın, bütünleşmenin ve ulusal bir mücadele yürütmenin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördüğümüzü dile getiren Kubalı, “Biz vatanımıza, ulusumuza sahip çıkacağız. Sizler bu alanda öncü liderlersiniz. Hep birlikte ülkeyi kalkındırmak bizim vatani borcumuzdur. Hemen yanıbaşımızda sıcak çatışma yaşanıyor. Zayıf kalırsak, güçlüler eziyor. Biz güçlü olmak zorundayız. Gıda ürünlerini değerlendirme açısından da istediğimiz noktada değiliz. Ben Isparta’dan geldim. Orada bu işi çözmüşler. Ürünler tarladan itibaren soğuk hava deposuna naklediliyor ve oradan ihraç edilebiliyor. Böylece ürünün ekonomik olarak kaybına neden olunmuyor. Bu organizasyonu kurmak önemlidir. Ülkeler ürettikleri kadar güçlüdür. Güçlü oldukları kadar yaşarlar. Acımasız bir rekabet var. Biz Atatürk’ün önderliğinde geleceği korumak için bu işi yapmak zorundayız. Bu bir vatani borçtur ve ürünlerin taşınmasından muhafazasına kadar en iyi şekilde yönetimi sağlayalım. Ne kadar ürünü tüketiciye ulaştırırken en iyi organizasyonu yapmak zorundayız. Yeter ki örgütlenme sorununu çözmek için konuyu tamamıyla bilimsel olarak ele alarak az bir kaynakla bu organizasyonu yapabiliriz” şeklinde konuştu.
Vali Yardımcısı Kubalı’nın konuşmasından sonra ise sunumlara geçildi. Buna göre seminerde aşağıdaki konularda şu sunumlar yapıldı: “Depo Tasarımı, Yükleme/Boşaltma Rampaları, Körük, Hava Yönlendirme (Hayati Can – Yeşim Onat), Soğutucu Akışkanlar ve Enerji Verimliliği (Hayati Can), Önsoğutma / Soğutma / Ürüne Özel Muhafaza Teknikleri (Prof. Dr. Muharrem Özcan – Dr. Saadet Koç Güler – Doç. Dr. Ali Turan), Uzaktan İzleme ve Uyarı / Kayıt Sistemleri (İbrahim Demirezen – Beşir Çetin), Depolarda Yangın Önleme ve Söndürme Yöntemleri (Beşir Çetin), Kontrollu Atmosfer Teknolojileri, Sorunları ve Geleceği (Prof. Dr. Muharrem Özcan), Pazara Hazırlama / Ambalaj / Lojistik (Prof. Dr. Rahmi Türk – Ali Çelik), Depo Hijyeni, Depo Hastalıkları, Çözüm Önerileri (Prof. Dr. Bülent Kabak), Yumurta Muhafaza Ürün kurutma Teknolojileri ve Geleceği (Prof. Dr. Birol Saygı), Tarım Ürünlerinin Üretim ve Tüketiminde Kullanılan Yeni Teknolojiler (Prof. Dr. Rahmi Türk – Prof. Dr. Birol Saygı – Cem Elik). 
(Volkan SINAYUÇ)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
hafif kar yağışlı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@