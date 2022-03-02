“Uluslar için gıda stratejik ürün”

Soğutma, Muhafaza, Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği (SOMTAD) tarafından düzenlenen “Soğuk Hava Depoları Kurulum ve Gıda Saklama Teknolojilerinde Yenilikler” semineri Hitit Üniversitesi HÜBTUAM Konferans Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Antalya’da geniş çaplı bir tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetini yürüten, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi, SOMTAD Başkanı, sanayici Sait Kömürcü’nün dünürü Prof. Dr. Rahmi Türk’ün katkıları ile daha önce Yalova, Bursa ve Çanakkale’de düzenlenen bilimsel seminer Çorum’da da ilgi gördü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan seminere Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, HİTÜ öğretim üyeleri, SOMTAD Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk, SOMTAD yöneticileri, sanayici ve işadamları ile davetliler katıldı.

Tarımsal üretimin istenilen seviyede olmamasına rağmen, tarıma dayalı sanayi, depolama, hayvancılık alanlarında önemli atılımlar yapan Çorum açısından son derece önem taşıyan seminerin yapılmasında katkı sağlayanlara teşekkür ederek bir açılış konuşması yapan SOMTAD Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk, Türkiye’de binbir emekle ürettiğimiz gıdaların yüzde 50’sini kaybettiğimizi bildirdi.

Soğutma, Muhafaza, Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği’nin 2003 yılında kurulduğunu ve o günden bugüne kadar meyve ve sebzelerin muhafazası ile çalışmalar yaptığını belirten Rahmi Türk, “Türkiye’de alınteri ile üretilen gıdaların yüzde 50’sini iyi muhafaza edemediğimiz için kaybetmekteyiz. SOMTAD olarak bu oranı yüzde 10’lara indirme hedefi ile çalışmalarını sürdürmekteyiz. Özellikle gıdanın önemi günümüzde daha da ortaya çıkmıştır. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra tüm ülke bazında siz özel sektör temsilcilerine özellikle belletmek istiyoruz. Şu günlerde yaşanan zorlukları hepimiz biliyoruz. Gıdanın artık stratejik bir ürün olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bu nedenle bizim çalışmalarımız ile en azından çöpe giden gıdaların büyük bir kısmını, tüketici sofralarına sorun olmadan, zararlanmadan ulaştırabilirsek bu bizim için büyük bir hedef olacaktır. Bu seminerin yapılmasında katkı sağlayan HİTÜ Rektörlüğü’ne ve Mühendislik Fakültesi’nden Bülent Kabak arkadaşımıza teşekkür ediyorum” dedi.



HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da konuşmasında bu anlamlı ve ilimiz için katma değeri yüksek bir toplantı ile gıda sektörüne ülkemiz adına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da konuşmasında gıdanın stratejik bir ürün olmasına değindi. Dünyanın olağanüstü günlerden geçtiğini hatırlatarak kaynakların paylaşımı için savaşların çıktığını söyleyen Vali Yardımcısı Kubalı, HİTÜ’yü organizasyona evsahipliği yaptığı için kutladı.

Dünyada kaynakların çok kıt olduğunu dile getirerek İstiklal Marşı’nda ulus olmanın, birbirimizle kaynaşmanın, bütünleşmenin ve ulusal bir mücadele yürütmenin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördüğümüzü dile getiren Kubalı, “Biz vatanımıza, ulusumuza sahip çıkacağız. Sizler bu alanda öncü liderlersiniz. Hep birlikte ülkeyi kalkındırmak bizim vatani borcumuzdur. Hemen yanıbaşımızda sıcak çatışma yaşanıyor. Zayıf kalırsak, güçlüler eziyor. Biz güçlü olmak zorundayız. Gıda ürünlerini değerlendirme açısından da istediğimiz noktada değiliz. Ben Isparta’dan geldim. Orada bu işi çözmüşler. Ürünler tarladan itibaren soğuk hava deposuna naklediliyor ve oradan ihraç edilebiliyor. Böylece ürünün ekonomik olarak kaybına neden olunmuyor. Bu organizasyonu kurmak önemlidir. Ülkeler ürettikleri kadar güçlüdür. Güçlü oldukları kadar yaşarlar. Acımasız bir rekabet var. Biz Atatürk’ün önderliğinde geleceği korumak için bu işi yapmak zorundayız. Bu bir vatani borçtur ve ürünlerin taşınmasından muhafazasına kadar en iyi şekilde yönetimi sağlayalım. Ne kadar ürünü tüketiciye ulaştırırken en iyi organizasyonu yapmak zorundayız. Yeter ki örgütlenme sorununu çözmek için konuyu tamamıyla bilimsel olarak ele alarak az bir kaynakla bu organizasyonu yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Kubalı’nın konuşmasından sonra ise sunumlara geçildi. Buna göre seminerde aşağıdaki konularda şu sunumlar yapıldı: “Depo Tasarımı, Yükleme/Boşaltma Rampaları, Körük, Hava Yönlendirme (Hayati Can – Yeşim Onat), Soğutucu Akışkanlar ve Enerji Verimliliği (Hayati Can), Önsoğutma / Soğutma / Ürüne Özel Muhafaza Teknikleri (Prof. Dr. Muharrem Özcan – Dr. Saadet Koç Güler – Doç. Dr. Ali Turan), Uzaktan İzleme ve Uyarı / Kayıt Sistemleri (İbrahim Demirezen – Beşir Çetin), Depolarda Yangın Önleme ve Söndürme Yöntemleri (Beşir Çetin), Kontrollu Atmosfer Teknolojileri, Sorunları ve Geleceği (Prof. Dr. Muharrem Özcan), Pazara Hazırlama / Ambalaj / Lojistik (Prof. Dr. Rahmi Türk – Ali Çelik), Depo Hijyeni, Depo Hastalıkları, Çözüm Önerileri (Prof. Dr. Bülent Kabak), Yumurta Muhafaza Ürün kurutma Teknolojileri ve Geleceği (Prof. Dr. Birol Saygı), Tarım Ürünlerinin Üretim ve Tüketiminde Kullanılan Yeni Teknolojiler (Prof. Dr. Rahmi Türk – Prof. Dr. Birol Saygı – Cem Elik).

(Volkan SINAYUÇ)