“Ulusal tarih bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırılıyor”

Sorunun; emperyalist sömürücü sistem ve acımasız kapitalizmin içerideki uzantıları olduğunun belirtildiği açıklamada. Çözümün ise ulusal egemenliğin yeniden şahlanması olduğu dile getirildi. Tek çözümün Atatürk Devrimi ve Atatürkçü Düşünce olduğunun belirtildiği açıklamada, “Atatürk Devrimi; Milli Kurtuluş Savaşı’nın amacını teşkil eden milli egemenlik esası üzerine inşa edilmiştir. Böylece milli bir devlet yapısı, yani, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Atatürk Devrimi; emperyalizmi, sömürgeci uluslararası güç odaklarını dünya tarihinde ilk kez yenilgiye uğratarak; tüm mazlum milletlere de ilham kaynağı olmuştur” denildi. TBMM’nin tarihi çizgisinden uzaklaştırıldığının belirtildiği açıklamada, “Gazi TBMM tarihinde; emperyalizmi yenmiştir. Sömürgecilerin tüm planlarını bozmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Yasalar yapmıştır. Hükümetler oluşturmuştur. Her bir cumhuriyet hükümetini denetlemiştir. Hükümetleri değiştirmiştir. Gazi TBMM; milli iradenin göz bebeği, rotası ve ışığıdır. 100. yılında, bugün; TBMM, işlevsizleştirilmiştir. Denetim başta olmak üzere birçok yetkisi elinden alınmıştır. Dönüştürülen ve değiştirilen yönetim sistemiyle birlikte Gazi TBMM adeta dışlanmıştır” dedi.

TBMM’nin açılışının 100. yılında ulusal tarihin bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, bunun tehlikeli bir oyun olduğu, Atatürk devriminin yüzyılların birikimi ve yüzyılların öngörüsü olduğunu anlattı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Ulusal egemenliğimizin 100. yılında; emperyalizmi ve işbirlikçilerinin oyunlarını yeniden bozmak zorundayız. Sorun da çözüm de bellidir. Çözüm; Atatürkçü Düşünce’ nin tam anlamıyla uygulanmasıdır.”