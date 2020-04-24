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Ulusal egemenlik coşkusu caddelere taştı

Çorum’da halkın ulusal egemenlik coşkusu caddelere taştı.

24 Nisan 2020 Cuma 19:06
Ulusal egemenlik coşkusu caddelere taştı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü ile İYİ Parti İl Teşkilatı, 23 Nisan akşamı; korona virüs tedbirleri nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların ve çocukların eşlik etmesiyle hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Pirbaba Parkı önünde bir araya gelerek ay yıldızlı Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı’nı okuyan partililer, daha sonra halkın isteği üzerine araç konvoyu ile Bahabey Caddesi üzeninde “Ulusal Egemenlik Yürüyüşü” düzenledi. Etkinlik sırasında sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de milyonlarca vatandaş, evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyarak tek yürek oldu.

Çorum'da da 7'den 70'e vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay-yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak, gönüllerince kutladılar.

CHP Çorum İl Örgütü ve İYİ Parti Teşkilatı, İstiklal Marşı’nı kitlesel olarak okudu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, her iki partinin il-ilçe yönetim kurulu üyeleri, CHP Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, partililerle birlikte Pirbaba Kavşağında İstiklal Marşı’nı okudu. Katılımcılar daha sonra ellerinde Türk bayrakları ile birlikte Bahabey Caddesi üzerinde sosyal mesafe kurallarını da gözeterek yürüyüş yaptı.

İstiklal Marşı etkinliğinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların ve vatandaşların 23 Nisan coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlendiği açıklanırken, Çorum halkı da evlerinden yürüyüş konvoyunu selamladı. Konvoyda önde parti aracı, sonra partililer, arkada da özel araçlar yer aldı.

Yürüyüş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın teşekkür konuşması ile tamamlandı.

23 Nisan akşamı saat 21.00’den itibaren şehir içinde çok sayıda araç konvoy düzenlerken, vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ve pencerelerden ulusal egemenlik coşkusuna ortak oldu. (Haber Merkezi)

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