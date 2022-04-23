Ulusal egemenliğin 102. yılı kutlanacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği, Türk milletinin tarihinde yeni bir dönemin başladığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelinin atıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıldönümü bugün tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da kutlanacak. Kutlama törenleri saat 10.00’da Atatürk Anıtı’ndaki çelenk sunma ile başlayacak. Kutlamalar saat 10.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenecek resmi kutlama programı ile devam edecek.
Güncel 23.04.2022, 00:17
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı, ulusun kaderini kendi ellerine alarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı ve vatanı düşman işgalinden kurtararak Cumhuriyet’in yolunun açıldığı günün yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği de saat 12.00’de Millet Bahçesi’nde başlayacak. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak 23 Nisan çocuk şenliğinde eğlenceli yarışmalar, halk oyunları gösterileri, sürpriz hediyeler ve ikramlar, masa tenisinden basketbola, plaj voleybolundan satrança kadar 15 farklı branşta spor oyunları, çocuk animasyon gösterileri ve Balonların Efendisi Mehmet Mahmut Erdem’in muhteşem balon gösterisi yer alacak.
(Volkan SINAYUÇ)
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