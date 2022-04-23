Ulusal egemenliğin 102. yılı kutlanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı, ulusun kaderini kendi ellerine alarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı ve vatanı düşman işgalinden kurtararak Cumhuriyet’in yolunun açıldığı günün yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği de saat 12.00’de Millet Bahçesi’nde başlayacak. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak 23 Nisan çocuk şenliğinde eğlenceli yarışmalar, halk oyunları gösterileri, sürpriz hediyeler ve ikramlar, masa tenisinden basketbola, plaj voleybolundan satrança kadar 15 farklı branşta spor oyunları, çocuk animasyon gösterileri ve Balonların Efendisi Mehmet Mahmut Erdem’in muhteşem balon gösterisi yer alacak.

(Volkan SINAYUÇ)

