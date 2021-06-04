“Ulusal değerlerimiz hedef alınmaktadır”

Millet İttifakı İl Genel Meclisi üyelerine adına hazırlanan ortak basın açıklamasını Meclis kürsüsünden okuyan Bek, 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ayasofya Camii’nde düzenlenen devlet erkânının da bulunduğu bir programda imam Mustafa Demirkan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü kast ederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Açıklamasında, “Bu zihniyete ve onun savunucularına şunu hatırlatmak isteriz; Ayasofya’nın bulunduğu İstanbul’u 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtaran da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür” ifadelerine yer veren Bek, şunları söyledi:

“Tarihimizde, İstanbul işgal altındayken, milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ‘katli vaciptir’ diye fetva veren işbirlikçi Dürrizade’ler çıkmışsa da bu zihniyetin karşısında duran, ‘Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye aleyhine fetva verip, düşmanlık yapar bilin ki, onların damarlarında kâfir kanı akar’ diyen Sütçü İmam’lar vardır.

Atatürk’ü yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine ihanet edenler, ulusal değerlerimizi hedef almaktadır. Bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımız görmektedir.

Çorum İl Genel Meclisi Millet İttifakı Meclis Üyeleri olarak, Atatürk’e yönelik bu saldırıları bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize karşı ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.” (Haber Merkezi)

