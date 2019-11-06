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Ulusal basın temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı

Çorum'a gelen ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı.

Ulusal basın temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı

Çorum'a gelen ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 00:46
Ulusal basın temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı

Çorum Belediyesi'nin katkılarıyla ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun ev sahipliğinde ilimizde düzenlenen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı için Çorum'a gelen Ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri Boğazkale Hattuşa'yı gezdi.

Rehber eşliğinde gerçekleşen gezide ilk olarak Hattuşa Ören Yerleri, Aslanlı Kapı, Hattuşa Kral Sarayı ve Yazılı Kaya da bulunan o çağa ait kalıntıların olduğu yerler ziyaret edildi. Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış Hititlerin yaşadıkları yerleri yakından gören basın mensupları tarihte yolculuk yaptı.

Ulusal basın temsilcileri ilimize gelerek Hattuşa'yı görmelerini sağlayan Belediye’ye teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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