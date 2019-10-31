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Ulumezar’da bakım ve ilaçlama çalışması

Çorum Belediyesi ekipleri Ulumezar’da hummalı bir çalışma başlattı.

Ulumezar’da bakım ve ilaçlama çalışması

Çorum Belediyesi ekipleri Ulumezar’da hummalı bir çalışma başlattı.

31 Ekim 2019 Perşembe 01:14
Ulumezar’da bakım ve ilaçlama çalışması

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ulumezar’da bakım ve ilaçlama çalışmalarına başladı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın mezarlıkların sık sık bakımdan geçirildiğini ifade etti.

Çorum Belediyesi ekiplerinin şehrin dört bir tarafında çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ulumezar’da kabir temizliği, ilaçlama, ağaç budama, temizlik işlerini gerçekleştiriyoruz. Çorum Belediyesi olarak tüm hizmetlerimizde olduğu gibi mezarlık hizmetlerinde de duyarlılık gösteriyoruz. Yaşama gözlerini yummuş vatandaşlarımızın ebedi istirahatgahları olan mezarlıklarda düzenli ve sürekli çalışmalar yapıyoruz. Ulu Mezarlık başta olmak üzere diğer mezarlıklarımızda da kapsamlı temizlik ve bakım hizmeti gerçekleştiriyoruz. Ulu Mezarlığımızda kabir temizliği, ilaçlama, ağaç budama, mezar yeri temini, yolların temizlik işlerini gerçekleştirdik. Çiftlik ve Hıdırlık mezarlıklarımızda da aynı çalışmaları gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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