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Ulumezar çevresinde düzenleme yapılacak

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ulumezar içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Ulumezar çevresinde düzenleme yapılacak

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ulumezar içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:30
Ulumezar çevresinde düzenleme yapılacak

Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürü İsmail Öğütverici ile birlikte Ulumezar çevresi ve mezarlık içerisinde incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mezarlık çevresinde düzenlemelerin yapılacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Aşgın, “Mezarlıklar Müdürümüz ile birlikte bazı incelemeler yaptık ve bazı eksiklikler tespit ettik. Bu eksikliklerin giderilmesi için de birim müdürlerimize gerekli talimatları verdik. Bundan sonraki süre içerisinde halkımızdan gelen talep üzerine mezarlığın AVM tarafındaki kapısını da gündüzleri açık hale getireceğiz. Öte yandan mezarlığımızın dış tarafında kalan kaldırımlarda bazı yıpranmalar tespit ettik, bunlarında bir an evvel düzenlenmesi için gerekli çalışmayı başlatacağız. Mezarlıklarımızda medfun bulunanlara Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın daha sonra ise Ulumezar’da bulunan şehit kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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