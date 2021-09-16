Ulukavak’ta ilgi ve sevgi

Esnafa hal-hatır soran Ceylan, hükümetin icraatları ve Çorum’a kazandırılan hizmetler hakkında bilgi verdi.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Şevket Şakar, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Alper Zahir, Aşdağul Belde Belediye Başkanı Mehmet Çelik, Belediye Meclis Üyesi Cevdet Yalçınkaya ile birlikte Ulukavak Mahallesi’ni gezen Milletvekili Ceylan, Fatih Caddesi, Mavral Sokak’ta esnafın yanısıra çay ocakları ve kıraathanelerde bulunan vatandaşlarla da görüştü.



Milletvekili Ceylan, Çorum’un en büyük mahallesi Ulukavak’ın partilerine her zaman büyük destek verdiğini anlatarak, 2023 seçimlerinin öneminden bahsetti ve bu desteğin daha da fazlasının verilmesini istedi.

(Haber Merkezi)

