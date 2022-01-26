“Ulukavak’ta banka hizmetleri artık daha kolay olacak”

Mahallede bulunan ve durumu tehlike arz eden sağlık ocağının yıkılmasını ve yeni binada hizmete başlamasını sağlayan Dernek Başkanı İlhan Kılıç ve ekibi, birçok sosyal ve kültürel hizmete de imza attı.

Bölgeye bir ortak banka ATM’si konulması için çalışma başlatan İlhan Kılıç, üst geçit çaprazında, Varinli Caddesi’nde Vakıfbank ortak ATM’sinin hizmete girmesini sağladı.

Halkın ve mahallenin sorunlarının çözümü noktasında gece-gündüz mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Kılıç, bu ay sonunda ayrıca PTT kargonun online hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. (Haber Merkezi)

