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“Ulukavak’ta artık su kesintisi olmayacak”

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun mesaisini sürdürüyor.

“Ulukavak’ta artık su kesintisi olmayacak”

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun mesaisini sürdürüyor.

06 Eylül 2019 Cuma 22:30
“Ulukavak’ta artık su kesintisi olmayacak”

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun mesaisini sürdürüyor. Vatandaşların su kesintilerinden olumsuz etkilenmemeleri için çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz yıllarda İkbal Kent Sitesi civarı, Ulukavak Mahallesi ve Osmancık Caddesi civarında yaşanılan arıza durumlarında müdahale edebilmek için burada bulunan tüm abonelerin sularının kesmek zorunda kaldıklarını, yaptıkları çalışma ile artık bu durumu ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Aşgın “Daha önceden Ulukavak Mahallesi, Osmancık Caddesi’nin bir bölümü, İkbal Kent civarı tek vanadan çalışırken 2018 yılında belediyemiz tarafından yapılan hat yenileme ve bu yılın başında yapılan hat daraltma çalışmaları ile bu mahallelerimizde 20 ayrı şebeke bölgesi oluşturduk. Bu çalışmalar öncesinde yaşanılan arıza durumlarında suda yapılan kesintiden bu bölgede yer alan mahallelerin tamamı etkileniyordu.

Yapılan çalışmaların ardından yaşanılacak su kesintilerinden vatandaşlar kısmi olarak etkilenecekler. Bu da Ulukavak Mahallesi, Osmancık Caddesi’nin bir bölümü ve İkbal Kent civarında yaşanacak olan su kesintisinin önüne geçecek” dedi. (Haber Merkezi)

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