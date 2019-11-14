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“Ulukavaklıların Ak Parti ve Belediye ile karşı karşıya gösterilmeleri yanlış”

Ak Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Ulukavak’ta kurulması düşünülen baz istasyonu ile ilgili tartışmalarda, bu konuda yetkisi olmadığı halde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın hedef gösterilmesinin üzüntü kaynağı olduğunu söyledi.

“Ulukavaklıların Ak Parti ve Belediye ile karşı karşıya gösterilmeleri yanlış”

Ak Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Ulukavak’ta kurulması düşünülen baz istasyonu ile ilgili tartışmalarda, bu konuda yetkisi olmadığı halde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın hedef gösterilmesinin üzüntü kaynağı olduğunu söyledi.

14 Kasım 2019 Perşembe 16:52
“Ulukavaklıların Ak Parti ve Belediye ile karşı karşıya gösterilmeleri yanlış”

Ahlatcı, yazılı açıklamasında şöyle dedi: “Ulukavak Mahallemizde kurulması düşünülen bir baz İstasyonuna yönelik olarak Mahalle Muhtarımızın önderliğinde ve bir kısım vatandaşımızın da katılımıyla gerçekleştirilen şikayetlerin amacı dışına taşırılarak İl Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'ı ve AK Partimizi hedef göstermeye yönelik çabalara dönüştürülmesi bizleri üzmüştür.

açıdan Belediyemizin yetki alanına girmediği müteaddit defalar muhataplarına izah edilen bu konuda mahallelimizin yanlış bilgilendirilerek AK Partimiz ve Belediyemizle karşı karşıyaymış gibi gösterilmesi son derece yanlıştır. İlimizin en büyük Mahallesinde yaşayan kardeşlerimizle gönül bağımız çok güçlü olup bunu zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bu kapsamda Sayın Valimizle birlikte Mahallemize gelerek hep birlikte çözüm arayan Belediye Başkanımıza yönelik haksız ve nezaketsiz söylemleri kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmemiz gerekmiştir.

Vatandaşlarımızın olası haklı taleplerinde gerek Belediye Başkanlığımız ve gerekse de AK Partimiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir.” (Haber Merkezi)

(İHA)

Son Güncelleme: 14.11.2019 19:48
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