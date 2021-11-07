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“Ulukavak’ın en büyük sorunu Pazartesi Pazarı ve üstgeçit”

Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kılıç, Ulukavak Mahallesi’nin en büyük sorununun Pazartesi Pazarı ve üstgeçit olduğunu söyledi. 

Güncel 07.11.2021, 18:50
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“Ulukavak’ın en büyük sorunu Pazartesi Pazarı ve üstgeçit”

Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, yönetimi ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Havuzbaşı Restoran’da gerçekleştirilen toplantıda dernek başkanı İlhan Kılıç, derneklerinin kuruluş amacını, faaliyetlerini ve Ulukavak Mahallesi’nin çözüm bekleyen sorunlarını anlattı. Mahallelerinin eksiklerini ve sorunlarını kamuoyuna yansıtmak ve bununla ilgili çalışmalar ürütmek amacıyla dernek kurduklarını ifade eden Kılıç, derneklerinin herhangi bir siyasi bağlantısı ve ya bir cemaatle ilişkisi olmadığını söyledi. Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği’nin 3 ay önce kurulduğunu hatırlatan Kılıç, “Çalışmalarımıza başladık. Mahallemizde bulunan 2 nolu sağlık ocağı ile ilgili yıkım kararı vardı. En geç 2 ay içinde sağlık ocağı yıkılacak. Yerine de A sınıfı bir sağlık ocağı yapılacak. Süreç başlamıştır. Yeni sağlık ocağıyla ilgili yerimiz şu anda yüzde 80 tutuldu. Oradaki eczacılarımız ve hekimlerimiz de çok büyük bir gayret içerisinde. Bir an önce yeni sağlık ocağımızda hizmetin başlamasını diliyoruz” dedi.
“MUHTARLIK İÇİN ÇALIŞMIYORUZ”
Derneklerle ilgili kötü algıyı yıkmak istediklerini ve gerçek dernekçiliğin ne olduğunu göstermek istediklerini belirten Kılıç, “Biz tamamen Ulukavak Mahallesi’nin halkı için olabilecek en güzel şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bir algı da olmasın biz kesinlikle muhtarlık için de çalışmıyoruz. Muhtarlık gibi bir düşüncemiz yok. Mevcut muhtarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ama sizler de biliyorsunuz Ulukavak 75 bin nüfusla Çorum’un en büyük mahallesi. Bir muhtarlığın bu mahalleye yetmediğini düşündüğümüz için bu derneği kurduk. Bizim başka bir gayemiz yok. Biz diyoruz ki bugün Ulukavak’ta olan yarın Bahabey’de de olsun, Bahabey’de varsa Milönü’nde de olsun. Ama Çorum güzel bir şehir olsun. Burada siyasilerimizin de biraz daha özverili çalışmasını istiyoruz. Çorum’umuzun her mahallesine kim ne hizmet yapmışsa biz ona teşekkür ediyoruz. Yaptıkları doğruların yanındayız ama yanlışların da karşısındayız. İstiyoruz ki mahallemizde bir banka şubesi olsun, noter olsun. Orada sonuçta bir ticaret de var. İnsanlar çarşıya gelirken zorlanıyorlar. Trafik, Çorum’un en büyük sorunu. Ulukavak Mahallesi’ne yapılan hizmetler merkezdeki yoğunluğu da azaltacak. Bizim amacımız elbise dağıtalım, ekmek dağıtalım değil biz bu sorunlara odaklandık. Tabi ki ilerleyen süreçte öğrencilerimize burs vermek istiyoruz. Ama öncelikli hedefimiz mahallemizde ki sorunların bir an önce çözülmesi” diye konuştu. 
Bir gazetecinin Ulukavak Mahallesi’nin en büyük sorunu nedir sorusunu da cevaplandıran Kılıç, şunları söyledi:
“Mahallemizin en büyük sorunu şu anda bence Pazartesi Pazarı ve üstgeçit. Ulukavak şu anda sahipsiz bir mahalledir. Bu sorunları Belediye Başkanımıza da ilettik. Pazartesi pazarı ve üst geçitle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Umarız en kısa sürede çözülür.” (Nurdan AKBAŞ)
 

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