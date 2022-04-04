Ulukavak’da sağlık ocağı yıkılıyor, yenisi yapılacak

Geçtiğimiz günlerde Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç tarafından gündeme getirilen Ulukavak Sağlık Ocağı'nın yıkımına başlandı. Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarı'nda bulunan Sağlık Ocağı binasını inceleyen yetkililer, "yıkılma tehlikesi bulunuyor" diye rapor tutmuş ve biran önce boşaltılmasını istemişlerdi. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü de gerekli çalışmaların yapıldığını ve yıkılarak yeni bir proje ile yenisinin yapılacağını kamuoyuna duyurmuştu.

Önceki gün yıkım ihalesini alan firma görevlileri binanın cam, çatı kiremitlerini ve kapı aksamlarını sökmeye başladı. Binanın önümüzdeki birkaç gün içerisinde yıkımının tamamlanması bekleniyor.

(Bülent USLU)