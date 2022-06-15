Ulukavak ve Gülabibay’e “sağlık tesisi” yapılıyor

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir ile İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Bahadır Ünlü, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı TBMM’de ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Milletvekili Ceylan, sağlık yatırımı konusunda yaşanan önemli bir gelişmeyi de misafirleriyle paylaştı. Ceylan, Ulukavak Mahallesi ve Gülabibey Mahallesi’ne yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi başta olmak üzere içerisinde Sağlık Hayat merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi gibi birimlerin oluşacağı iki binanın yapımına karar verildiğini açıkladı.

Gülabibey Mahallesi’ne yapılacak olan sağlık tesisinin 7 kattan oluşacağını 4 bin 194,27 m² kapalı alan içerisinde 9 aile hekimliği birimi, sağlıklı hayat merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri birimi bulunacağını belirten Milletvekili Ceylan, işin ihalesinin 21 Haziran’da yapılacağını kaydetti.

Ulukavak Mahallesi’ne ise 5 kattan oluşan 3 bin m² kapalı alanı olan 5 katlı sağlık tesisi kazandıracaklarını söyleyen Ceylan, burada da yine 9 aile hekimliği birimi, sağlıklı hayat merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri birimi olacağını bildirdi./

(Volkan SINAYUÇ)

