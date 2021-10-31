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Ulukavak Sağlık Ocağı iki ay içinde yıkılacak

Çorum'da ölümün kol gezdiği Ulukavak Sağlık Ocağının yıkım kararının gününü açıkladı.

Güncel 31.10.2021, 19:31
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Ulukavak Sağlık Ocağı iki ay içinde yıkılacak

Geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yaparak kamuoyunun dikkatini tehlikeli sağlık ocağına yönlendiren Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, Ulukavak Sağlık Ocağı’nın iki ay içerisinde yıkılacağını belirtti.
Bir basın açıklaması yaparak mahalle sakinlerinin ve çalışan sağlıkçıların can güvenliğinin olmadığına vurgu yapan Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı Kılıç, önceki gün ziyaret ettiği Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ile konu hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Dernek Başkanı Kılıç: “Hakkında sayfalarca rapor hazırlanarak çürük bina olduğu belgelenen Ulukavak Mahallesi Sağlık Ocağı her an yıkılma tehlikesi taşıyordu. Bunu bir dernek başkanı olarak kamuoyuna bildirmem ve akabinde ise gerekli girişimleri yaparak yetkilileri uyarmam gerektiğini düşünerek bir basın açıklaması yaptım. İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı Beyle görüşerek konu hakkında bilgi aldım. 
Ödenek ayrıldığını ve 2 ay içerisinde binanın yıkılarak yerine sağlık kompleksi yapılacağını söyledi. Yaptığım bu hareketin hem mahallem sakinlerinin can güvenliği hem de yaşanmasını temenni etmediğimiz bir olayın yaşanmadan Berta rafını sağlamanın hazzını yaşamak güzel bir duygu. Konun takipçisi olacağımızı kamuoyuna buradan duyururum” diye konuştu.
(Uğur GÖRKEM)
 

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