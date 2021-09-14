Ulukavak Mahallesi’nin sorunlarını Aşgın’a ilettiler

Nezaket ziyaretinde bulunduklarını dile getiren Dernek Başkanı İlhan Kılıç, “Karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, mahallemizin sorunları birebir başkana iletiyoruz. Başkanımıza şimdiye kadar mahallemize yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahallenin sorunlarını Başkan Aşgın’la paylaştıklarını belirten Kılıç, ilgi ve alakasından dolayı ayrıca sorunlarını dinleme nezaketi gösterdiği için Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Ziyaret için Dernek Başkanı Kılıç’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Aşgın, “Biz belediye olarak hizmet ayrımı yapmadan elimizden geldiğince her mahalleye eşit mesafede hizmet götürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Çorum’un en büyük mahallesinin sorunlarını takip ettiklerini belirten Başkan Aşgın, sorunların çözümü noktasında gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Başkan Aşgın, nazik ziyaretlerinden dolayı Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyarette Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç’a, Yönetim Kurulu Üyeleri Yonis Gököz ve Yusuf Çatal eşlik etti.

Heyet, Ulukavak Mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür plaketi takdiminde bulundu. (Haber Merkezi)

