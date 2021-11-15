Ulukavak Mahallesi’nde PTT sorunu çözülüyor

Dernek Başkanı Kılıç, iki yıldır mahallelerinde hizmet veren PTT Kargo ile ilgili Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık’ı makamında ziyaret ederek bir görüşme yaptı. İlhan Kılıç, Ulukavak Mahalesi’nde hizmet veren PTT şubesinin yalnızca kargo şubesi değil online işlemlerin de yapılabileceği bir şubeye dönüştürülmesini mahalle sakinleri adına istedi.

Kılıç, bu durumda mahalle halkının merkeze gitmek yerine işlemlerini burada halledebileceğini ve merkezdeki yoğunluğun da bir nebze olsun azalacağını da vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren PTT Başmüdürü Başıaçık ise bu yönde bir çalışmaları olduğunu ve 2022 Ocak ayı içerisinde faaliyete geçebileceğini düşündüklerini söyledi. Ziya Başıaçık, ziyareti için teşekkür ettiği Kılıç’a dernek çalışmalarında da başarılar diledi.

(Aliye ÖNCEL)

