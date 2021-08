Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği açıldı

İlhan Kılıç’ın başkanlığını yaptığı Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği geçtiğimiz gün hizmete açıldı.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği’nin merkezi Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Ölçek İş Merkezi Kat 3 No: 27 adresinde hizmete girdi.

Açılışa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Çepni Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahinbaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Dernek yöneticileri Ahmet Satıcı, Mehmet Demirbaş, Halil İbrahim Şen, Adem Katıkçı, Selman Saltan ve Sıddık Köşgerler de açılışta yer aldı.

Açılışta konuşan İlhan Kılıç, Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği’nin amaçlarını anlatarak hiçbir siyasi parti ile bağlantılarının olmadığını, ayrım yapmaksızın tüm bölge halkına hizmet ederek yardım yapmak istediklerini kaydetti.

Ulukavak Mahallesi başta olmak üzere Çorumluların her türlü sorunu ile yakından ilgilenmek adına ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kılıç, “Gücümüzün yettiği her yere yardım elimizi uzatmayı kendimize ilke edindik” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin yaşadığı felaketlerle büyük bir imtihandan geçtiğini söyleyen Başkan Aşgın da derneğin bölgeye ve ilimize hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından dua yapılarak dernek merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından davetlilere ikramda bulunuldu. (Süleyman ERDEN)