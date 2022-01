Ulukavak Mahallesi kapanan karakolunu geri istiyor

Dernek Başkanı İlhan Kılıç, geçtiğimiz haftalar içinde Pazartesi Pazarı’nda bulunan Sağlık Ocağı’nın çürük olmasından dolayı yıkılarak sağlam bir Sağlık ocağının yapılmasını gündeme getirmiş ve yetkililerden olumlu cevap almıştı. Kılıç, mahallelerinde son zamanlarda artan asayiş olaylarının had safhaya ulaştığını, bunun da Ulukavak Mahallesi halkı arasında huzursuzluklara neden olduğunu dile getirdi.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, yaptığı yazılı basın açıklamasında karakol isteklerinin nedenlerini şu sözlerle dile getirdi. İlhan Kılıç; “Çorum –Osmancık karayolunda bulunan İkizler Benzinliği arkasında Sarılık Sokak Köprü Başı Caddesi’nde eski karakolumuzun 100 metre karelik arsası Sağlık İl Müdürlüğüne geçti. Son zamanlarda bıçaklama, vurma, iş yeri kurşunlamalara sahne olan mahallemizde huzur kalmadı. Yetkiliklerin bir türlü önünü alamadığı bu olaylardan dolayı Ulukavak Mahallesi halkı olarak huzursuzuz. Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği olarak biz yetkililerden buna bir çözüm önerisi olarak karakolu sunuyoruz” dedi.

ULUKAVAK 19’NCU BÜYÜK MAHALLE

“40 bin seçmeni olan Ulukavak Mahallesi şu ana kadar sesini duyuramıyor meramını anlatamıyordu” diyen İlhan Kılıç, açıklamasını şöyle sürdürdü. “Çorum Valisi’ne bırakın meramımızı anlatmayı aylardır randevu alamıyoruz. Amacımız Vali Beyi rencide etmek falan değil. Amacımız mahallemizin sorunlarını anlatmak Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği olarak neler yapabiliriz bunu anlatmaktır. Elbette bizimde yapabileceğimiz bir iş vardır mahallemiz yararına. Dün olduğu gibi bu günde yarında mahallemiz yararına olan tüm işlerde varız ve de var olmaya devam edeceğiz. Amacımız Ulukavak sakinlerinin hak ettiği yaşam tarzına uygun hizmetlerin mahallemize getirilmesidir”

“KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ”

Dernek olarak mahallenin haklarını ve gelecek hizmetlerinin takipçisi olacaklarını söyleyen Kılıç; “Bu konuda siyasilerin bu isteğimize yardımcı olmalarıdır. Bu karakol bizim mahallemizde sukuneti sağlayacak ve diğer iki karakolun yükünü de hafifletecektir. Her gün ayrı bir asayiş olayını artık mahalle sakinlerimizin yaşamasını ve her an bir bela ile karşılaşmasını istemiyoruz. Mahallemizde korku içinde yaşamak medeni toplumun hak ettiği bir durum olmasa gerek” diye konuştu.

