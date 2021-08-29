Ulukavak Mahallesi Derneği’nden mevlid

Dernek yöneticisi Cemil Doğan ile birlikte ÇORUM HABER’i ziyaret eden İlhan Kılıç hem dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de Zafer Bayramı kapsamında bugün düzenlenecek olan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Hiçbir siyasi parti ile bağlantıları olmadan ve ayrım yapmaksızın başta Ulukavak Mahallesi olmak üzere tüm Çorum halkına hizmet vermek adına kurdukları derneğin kapısının herkese açık olduğunu belirten İlhan Kılıç, Zafer Bayramı kapsamında bugün Ulucaki ve Abdibey Camii’nde öğle namazı öncesi başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutacaklarını, cami çıkışında ise helva dağıtacaklarını, etkinliğe tüm Çorumluları davet ettiklerini söyledi.

Başta Çorum Belediyesi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde Ulukavak Mahallesi’nin sorunlarını çözerek mahallelerini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

(Süleyman ERDEN)

