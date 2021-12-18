Ulukavak Derneği’nden Saadet Partisi’ne ziyaret

Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Saadet Partisi Çorum İl başkanı Faruk Cıdık ve Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette dernek faaliyetlerinin amacı ve yapılan hizmetler hakkında bilgi veren İlhan Kılıç; “Biz tüm siyasi partilere eşit yakınlıkta olup mahallemizin sorunlarının çözüm yolları hakkında bilgi alışverişi ve her türlü konular hakkında ilimiz siyasetinin önde gelen isimleriyle birlikte istişare içerisindeyiz” diye konuştu.

Ziyaret nedeni ile memnuniyetini dile getiren İl Başkanı Cıdık ise “Ulukavak Mahallesi sakinlerimizin sorunlarını çözüm noktasında üzerimize düşen bir görev olursa seve seve her konuda yardımcı olacağımızı beyan ederiz. Dernek Başkanı İlhan Kılıç ve beraberindeki heyete yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunar ve yapacağınız hizmetlerde muvaffakiyetler diler. Kıymetli Ulukavak Mahallesi sakinlerine en derin sevgi saygı ve muhabbetlerimi sunarım” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

