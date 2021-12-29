Ulukavak Derneği’nde İlhan Kılıç güven tazeledi

Çorum Ulukavak Mahallesi Yaşatma, Dayanışma Derneği’nde İlhan Kılıç güven tazeledi.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği genel kurulu Ölçek İş Merkezi’ndeki dernek binasında yapıldı.

Divan üyeliklerini Yusuf Çatal, Selma Saltan ve Sevcan Kirazlı’nın yaptığı genel kurul İstiklal Marşı’nın okunması ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

Gelir gider bilanço ve tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda son olarak ise seçimlere geçildi. Tek liste ile yapılan seçimde İlhan Kılıç’ın başkanlığındaki yönetim güvenoyu aldı.

İlhan Kılıç başkanlığındaki dernek yönetimi ise “Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Şen, Muhasebe Kadir Babaoğlu, Sekreter Seyit Ahmet satıcı, Basın Danışmanı Cuma Şahin, Hukuk İşleri Av Mehmet Yılmaz, Programlardan sorumlu Birol Ecevit, Kadın Kolları Selma Saltan, Gençlik kolları Hıdır Hız, Dış İlişkiler Sorumlusu Fatih arıcı, Denetim, Mustafa Keçeci”den oluştu.

(Volkan SINAYUÇ)

