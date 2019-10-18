Ulukavak Anaokulu'ndan öğretmenlere lego eğitimi

Ulukavak Anaokulu tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 yılı 3. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen proje ile düzenlenen eğitim, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası eğitim salonunda yapıldı.

3 gün 18 saat süren eğitim, Teknokta Eğitim Danışmanlık Şirketi Lego Education Akademi eğitmenlerinden Sera Yöndem tarafından verildi.

Eğitimde öğretmenler hem Lego'nun doğuş hikayesini öğrendi, hem de çocukların bir numaralı oyuncakları olan Lego tuğlalarının eğitim yönünü keşfetti.

Çorum'da bulunan 9 bağımsız anaokulu ile ilk ve orta dereceli okullar bünyesindeki anasınıflarında görev yapan 40 öğretmenin katıldığı eğitimde, uygulamalar için Lego Education eğitim setleri kullanıldı.

Yaparak yaşayarak öğrenme sisteminin kullanıldığı eğitim sonunda öğretmenlere katılım belgesi verildi. (Haber Merkezi)