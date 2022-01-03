Ulukavak 2 Nolu Sağlık Ocağı geçici yerine taşındı

Geçtiğimiz aylarda bir basın açıklaması yaparak kamuoyunun dikkatini çürük raporlu sağlık ocağına yönlendiren Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç ve yönetimi, 2 Nolu Sağlık Ocağı Aile Hekimi Dr. Murat Adıgüzel’i yeni yerlerinde ziyaret ederek tatlı ikram etti.

“600 GÜN İÇİNDE YENİ BİNA YAPILACAK”

Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yapan dernek başkanı İlhan Kılıç, Ulukavak Mahallesi 2 Nolu Sağlık Ocağı binasının ihalesinin yapıldığını, eski binanın yıkılarak yerine yeni ve modern bir sağlık ocağı yapılacağını bildirdi. Sağlık ocağı ile ilgili 3 ay önce demeç verdiklerini hatırlatan Kılıç, “2 Nolu Sağlık Ocağımızla ilgili yetkilerin çalışması var mı diye sormuştuk. Onlar da sağ olsunlar sesimizi duydular ve sağlık ocağımızın yıkılıp yeniden yapılacağını bildirdiler. Vekillerimize teşekkür ettik. Kendileri bize 600 gün içinde sağlık ocağının yıkılarak yenisinin yapılacağını ilettiler. 3 bin metrekare alan içerisinde acil poliklinik, diş polikliniği, kanser tarama hizmetlerinin olacağını söylediler. Yeni bina da bodrum katı artı 3 katlı olacak” dedi.

“PTT KARGO, BANKA ŞUBESİ OLACAK”

Dernek olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını, dernekçiliğin ne olduğunu insanlara anlattıklarını kaydeden Kılıç, derneklerin vatandaşın gözü ve sözcüsü olduğunu ifade etti. 6 aydır çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kılıç, “Biz mahallemizin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Mavral Sokak’taki PTT Kargo’nun banka şubesi olacağı sözünü aldık. Çevre Yolu’nda Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından köprülü kavşak yapılacak. Projenin ihalesi yapıldı. Ulukavak mahallemizde güzel şeyler oluyor” diye konuştu. (Nurdan AKBAŞ)

