“Ulucami’nin etrafı boşaltılacak”

Ulucami’nin etrafındaki yapıların trampa edilebilmesi için Başkanlık makamına yetki verilmesinin talep edildiği gündem maddesinin görüşüldüğü Belediye Meclisi’nde üyelere bilgi veren Başkan Aşgın, “Tarihi bir meydanı şehrimize kazandırmak istiyoruz. Bu noktada Ulucami’nin etrafını boşaltmak istiyoruz” dedi.

Ulucami’nin etrafının boşaltılması noktasında ilk olarak otobüs durağının yerini değiştirdiklerini kaydeden Aşgın, Halkbank’ın yerinin alınmasına ilişkin anlaşma sağlandığını, Ziraat Bankası yeri için de görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Ulucami’nin etrafındaki işyerlerinin trampa yoluyla alınması ve sonrasında da yıkılması noktasında görüşmelerin devam ettiğini belirten Aşgın, Çorum’a güzel ve tarihi bir meydan kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

