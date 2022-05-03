Ulucami’de Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi
Ramazan ayının son gecesinde Çorum Ulucami’yi dolduran 7’den 70’e herkes yatsı namazı sonrası ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğun ilgi gösterdi.
Arefe gününde Ulucami’de kılınan yatsı namazının ardından camiyi dolduran cemaate hitap eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Peygamberi sevmek bambaşkadır. O’nu özlemektir. İsmi anıldığında elini kalbinin üzerine götürüp salavat getirmektir. Ezan okurken eşhedü enne Muhammed dediğinde Bilal Habeşi gibi o esnada tutulup kalmaktır” diyerek kısaca Peygamber sevgisinin öneminden bahsetti.
Ardından Müftü Biçer, “Rabbim bizi ve gelecek neslimizi Peygamber ahlakından uzak eylemesin. Rabbim herkese en kısa zamanda o mübarek beldelere gitme imkanını nasip etsin” diyerek duada bulundu.
Daha sonra din görevlilerinin koro halinde getirdiği tekbirler ve salavatlar eşliğinde 40 kat bohça içinden çıkarılan ve özel cam şişede saklı tutulan Sakal-ı Şerif, sırayla cemaatin ziyaretine açıldı.
Efendimiz Hazreti Muhammed'e(SAV) duyulan sevgiden, özlemden dolayı Çorum’un her bir tarafından gelen kadın erkek vatandaşlar, Ulucami’de unutulmaz bir gece yaşadı.
(Volkan SINAYUÇ)
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