Ulucami’de hatimle Teravih kılınacak

Bu Ramazan’da Murad-ı Rabi Ulu Camii başta olmak üzere Hıdırlık Camii, Güldane Hatun Camii, Hz. Hüseyin Camii, Murat Hüdavendigar Camii ve Orhan Gazi Camii’nde teravih namazları hatimle kılınacak.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, iki yıldır teravih namazlarını camilerde kılamamanın hüznünü yaşadıklarını belirterek “Çorumlu kardeşlerimizi bu yıl ailecek camilerimizdeki Ramazan coşkusuna davet ediyorum” diye konuştu.

Müftü Biçer, bu sene hatimle teravih namazı kılınacak camiler arasına şehrin kalbi olan Ulucami’yi de ilave ettiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm hemşehrilerimizi ailecek Ulucami’ye davet ediyoruz. Başta Çorumlu hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)