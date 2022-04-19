Ulucami’de 7 cenaze birden

Geçirdiği beyin kanaması sonrasında kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Mustafa Taşdemir de son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Elköy’den gelme, Recep ve Bedriye Taşdemir’in kardeşi, İlhan ve Cevdet Taşdemir’in ağabeyi, Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Barış Taşdemir, müzisyen Bünyamin Taşdemir ve Melike Şahin Taşdemir’in babası, Murat, Mustafa, Mutlu ve Kadriye Taşdemir’in amcası, Çorum eski Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Selahattin Yalçın’ın dayısı, AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Kadriye Ünal Taşdemir’in kayın babası Mustafa Taşdemir (73) Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Ulucami’de ikinci cenaze namazı ise Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde TIR dorsesinde intihar eden ve bir süredir kayıp olarak aranan Yılmaz Emrah Kıroğlu’nundu. Şoför esnafından Kenan Kıroğlu’nun oğlu, çay ocağı işletmecisi Kemal Kıroğlu’nun yiğeni olan Yılmaz Emrah Kıroğlu (37) Ulucami’deki namazın ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

5 CENAZE DAHA

Ayrıca öğle namazına müteakip Uğrak Köyü’nden gelme Murat Bilgin’in babası Arif Bilgin’in; Osmaniye Köyü’nden Yılmaz ve Kenan Demirci’nin babası Lütfi Demirci; Karapınar Köyü’nden merhum Hafız Mustafa Eker’in eşi, ayakkabıcı esnafından Mustafa Emil, Abdullah Özsakarya ve Abbas Kaymış’ın kayınvalidesi, Mehmet Eker’in annesi Emine Eker; Merhum Mustafa Kemal Açıkgöz’ün eşi, Ümit, Uğur, Perihan ve Fatma Açıkgöz’ün annesi, Bekir Akar ve Mehmet Çörlü’nün kayınvalidesi Saadet Açıkgöz ve Pozitif Emlak sahibi Yusuf Baltacı ve Hülya Erol’un annesi, Burak ve A.Melih Baltacı’nın babaannesi Kadriye Baltacı’nın da cenaze namazları kılındı.

Ulucami’de kılınan cenaze namazlarına merhum ve merhumelerin aileleri ve yakınları ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, önceki dönem MHP Milletvekili adayı Mehmet Akif Aras, önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ataş, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri ile yakınlarına başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)