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Ulucami’de 6 cenaze namazı birden kılındı

Ulucami’de öğle namazını müteakip 6 kişinin cenaze namazı kılındı.

Ulucami’de 6 cenaze namazı birden kılındı

Ulucami’de öğle namazını müteakip 6 kişinin cenaze namazı kılındı.

20 Haziran 2019 Perşembe 20:09
Ulucami’de 6 cenaze namazı birden kılındı

Yağmura rağmen çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Çorum’un tanınmış işadamlarından İsmail Kakaç’ın oğlu, Ünal Kakaç, Yurdagül Sivri, Figen Kakaç ve Bülent Kakaç’ın kardeşleri, eczacı Bilge Kakaç’ın eşi, Pelin ve Yalın Kakaç’ın babaları genç yaşta hayatını kaybeden İnş. Y.Müh. Levent Kakaç (42), Belediye’den emekli Feyyaz Özbulut, Devlet Hastanesi’nden emekli Mehmet Ferit Özbulut, özel sektörde yönetici Özkan Özbulut ve Filiz Özbulut Kekeç’in babaları Çorum Belediyesi’nin emekli Hesap İşleri Müdürü Necmi Özbulut (86), Yaşar ve Sariye Sucu’nun oğlu, Çorum Belediyesi çalışanı Yaşar Sucu ve Askeri Personel Aşkın Sucu’nun babası, Çorum Belediyesi’nden emekli Dursun Sucu, Merhum İsmail Uğuz’ un eşi, pazarcı esnafından Hıdır ve Dursun Uğuz’un annesi Hava Uğuz ile önceki gün cam sildiği sırada düşerek hayatını kaybeden Şükrü Temel’in eşi, İlkay, Emre ve Elif Temel’ in annesi; Reşide Temel (56) son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze namazına İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Abdurrahman Başbuğ, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Levent Kakaç’ın cenazesi Hıdırlık, Hava Uğuz’un cenazesi Çiftlik Mezarlığı, Necmi Özbulut, Reşide Temel ve Dursun Sucu’nun cenazesi de Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allahtan rahmet ailelerine başsağlığı diler.

(Erkan BAYATLI)

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