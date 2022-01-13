Ulucami restore edilecek

Ceylan, Çorum’da yüzyıllardır insanların ibadetini yaptığı Ulucami’de zaman içerisinde tadilat gerektiren bir takım eksikliklerin ortaya çıktığını belirtti. Bu doğrultuda son zamanlarda tarihi camide restorasyon gerektiren bazı eksiklerin tespit edildiğini söyleyen Ceylan, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde yer alan Ulucami’nin restorasyonunun 2022 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Restorasyon ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak olan Ulucami’de çalışmalara hemen başlanacağını ifade eden Ceylan, restorasyonun 2023 yılında tamamlanacağını vurguladı.

Çorum’un tarihi mekânlarından biri olan Murad-i Rabi Ulucami’nin tarihi hakkında da bilgiler paylaşan Milletvekili Ceylan, Ulucami’nin Selçuklu Sultanı III. Alâeddin döneminde 13. yüzyılın sonlarında yaptırıldığının kabul edildiğini hatırlattı.

1446 yılında yaşanan bir depremde büyük oranda yıkılan caminin Mimar Sinan tarafından onarıldığını anlatan Ceylan, 1790 yılındaki depremde tekrar harap olan caminin, Çapanoğlu oğlu Abdülfettah Bey tarafından 1810 yılında bugünkü hali ile tekrar yaptırıldığını kaydetti.

Ceylan, Merkez Kulaksız Camii ve Mecitözü Alören Camii’nin de restorasyonunun 2022 yılı yatırım programında yer aldığını söyledi. 2022 yılı içerisinde ihale edilerek başlanacak olan restorasyon çalışmalarının 2023 yılında bitirileceğini anlatan Ceylan, tarihi mekanların korunmasına büyük özen gösterdiklerini vurgularken, geçmişi yaşatan tarihi eserlerin gelecek nesillere de en güzel şekilde bırakılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

