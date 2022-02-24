“Ultrason sırası bekleyen vatandaşın çilesi bitmeli”

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ultrason randevularının süresinin 6 ayla 1 yıl arasında değiştiğini ifade eden Derin, “Cihaz mı, eleman sayısı mı yetersiz? Çok modern ve güzel hastane binaları yapabilirsiniz. Ancak içini dolduramadıktan sonra yaptığınız o binaların vatandaşların nezdinde hiçbir kıymeti yok!” diye konuştu.

Son aylarda hastanede randevu bulmanın çok zor olduğunu vurgulayan Muhammed Taha Derin, bu konuda yetkililerden açıklama beklediklerini kaydederek, “Sorun cihaz yetersizliğinden mi, insan kaynağından mı yaşandığını birileri hemen açıklamalı. Bu cihazlar ne kadar çok çekim yaparsa yapsın onu okuyacak bir göze, sistemi kuracak teknisyene ve bir hekime ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ama yine de yetkililerden konuyla ilgili aydınlatıcı bir açıklama bekliyoruz” dedi.

AK Partililerin sürekli sağlıkta devrim yaptıklarını öve öve bitiremediklerini belirten Derin, sağlıkta yığınla sorun biriktiğini ve mevcut iktidarın bu sorunların üstesinden gelecek mecalinin ise kalmadığını belirtti.

Sağlık alanında yapılan devrimlerin Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ne zaman uğrayacağını merakla beklediklerini vurgulayan Derin, ultrason sırası bekleyenlerin bu çilesine biran önce son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Sağlıkta çağ atladık diyenler, sağlık içler acısı durumda” ifadelerini kullanan Muhammed Taha Derin, “Acil servisler dolup taşıyor, vatandaş muayene olamıyor. Vatandaşlarımıza ultrason için 6 ay ileri tarihe gün veriliyor. Sayın AK Partililer çağ atladığımız sağlık sistemi bu mudur?” diye konuştu.

Dünyanın en çok MR cihazının bizim ülkemizde olduğunu buna karşın sorunların dağ gibi büyümeye devam ettiğini anlatan Muhammed Taha Derin, “Vatandaşlarımız Gelecek Partisi iktidarında hastane çilesinden kurtaracağız. Gelecek çiçekli günler çok yakın” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

