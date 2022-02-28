Ultrason hizmet alımı yapılacak

Basın toplantısı düzenleyen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Sinan Zehir, hastanede ultrason muayene randevusunun neredeyse 6 ay sonralara verilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Aralık ayında yaklaşık 4 bin 500 hastaya Ocak ayında 4 bin 584 hastaya, Şubat ayında 5 bin 150 hastaya ultrasonografi hizmeti verildiğinin altını çizen Zehir, “Özellikle acil hastalarımızın beklediği, öncelikli hastaların bekletildiği gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Acile başvuran veya hekimler tarafından acil olduğu bildirilen hastalara ultrasonografileri hemen aynı gün içinde çekilmektedir. Bunun dışında randevu almak zorunda kalan hastaların tetkiklerinde ve tedavilerinde bir aksama olmaması için de diğer tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca ultrasonografiyle ilgili günlük çekilen hasta sayısı arttırılmış olmakla birlikte buradaki çalışan radyoloji uzmanlarımızın onlarla bire bir görüşülerek mesai dışı çalışmaları sağlanmış. Nöbet sonrası da ultrasonografi çekmeleri sağlanarak buradaki hizmeti de artırmaya gayret ettik. Önümüzde süreç içerisinde de ultrasonografi hizmet alımı hayata geçirilerek buradaki sorunun tamamen çözülmesi planlanmaktadır” dedi. (Nurdan AKBAŞ)

