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Ülkücülerden yaşlılara vefa

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından yaşlılara yönelik çalışmalar ilimizde de devam ediyor.

Ülkücülerden yaşlılara vefa

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından yaşlılara yönelik çalışmalar ilimizde de devam ediyor.

29 Mart 2020 Pazar 23:03
Ülkücülerden yaşlılara vefa

Bu kapsamda Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Ülkü Ocakları tarafından her gün yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ülkücü gençler yaşlıların market ve pazar alışverişlerini yaparak adreslerine teslim ediyorlar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, “Ülkemizin bulunduğu bu sıkıntılı süreçte, vatandaşa özellikle yaşlılarımıza hizmet etmek görevimizdir. Ülkü Ocakları her zaman örnek davranışlar sergilemeye sıkıntılı süreçlerde devletinin ve milletlin yanında olmaya devam edecektir. Vefalı Türk’ün vefasını hiç bir ayrım gözetmeksizin ortaya koyacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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