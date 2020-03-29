Ülkücülerden yaşlılara vefa

Bu kapsamda Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Ülkü Ocakları tarafından her gün yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ülkücü gençler yaşlıların market ve pazar alışverişlerini yaparak adreslerine teslim ediyorlar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, “Ülkemizin bulunduğu bu sıkıntılı süreçte, vatandaşa özellikle yaşlılarımıza hizmet etmek görevimizdir. Ülkü Ocakları her zaman örnek davranışlar sergilemeye sıkıntılı süreçlerde devletinin ve milletlin yanında olmaya devam edecektir. Vefalı Türk’ün vefasını hiç bir ayrım gözetmeksizin ortaya koyacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)