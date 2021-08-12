Ülkücülerden ormanlık alanda çevre temizliği

Çorum’da sık sık çevre bilincini oluşturacak faaliyetlerde bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şubesi son zamanlarda ülkemizde vuku bulan yangınlara dikkat çekmek amacıyla ormanlık bölgelerde çevre temizliği yaptı.

Orman yangınlarına ve çevre kirliliğine yol açabilecek her türlü maddenin temizliğini yapan Ülkü Ocaklı gençler topluma örnek olacak bir etkinliğe daha imzasını attı.

Özellikle sosyal konular başta olmak üzere Türkiye’de oluşan gündemi takip ederek yerel bazda sorunlara çözüm üreten Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik: “Ülkücüler, vatan topraklarının üzerinde oluşabilecek tüm sorunlara karşı çözüm odaklı eğitilerek yetiştirilirler. Ve ihtiyaç anında orda olurlar. Bizim için vatan ve millet bütünlüğü önemlidir. O yüzdendir ki vatanın bize nerede ihtiyacı varsa bizler orada olacağız. Son zamanlarda ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları aziz milletimizi derin bir üzüntüye gark etmiştir. Yaşanan bu vahim hadiseler karşısında necip Türk milleti; millet olma bilinciyle hareket ederek kenetlenmiş, el birliğiyle bütün zorlukların üstesinden gelebileceğini tüm cihana bir kez daha kanıtlamıştır. Bu elim hadiseler aziz milletimizin atlattığı ne ilk ne de son badirelerdendir. Tarihte birçok örneği görüldüğü üzere Türk milleti millî birlik ve beraberlik şuuruyla birçok engeli aşmış, birçok zorluğu göğüslemiş ve bu sayede cihan hakimiyeti hedefine birçok defa ulaşmıştır” diye konuştu.

Gençlerle birlikte çevre temizliği yapan Tosik, “Çorum Ülkü Ocakları olarak; liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin “Tüm ağaçlarımızı yaksalar da fidan dikecek toprağımız vardır. Topraklarımız susuz kalsa da hamdolsun sulayacak kanımız vardır.” Sözleri gereğince hareket ederek ormanlık alanlarımızda temizlik faaliyetleri yürüttük. Mübarek topraklarımızın gönüllü muhafızları olduğumuzu, “yeşil vatanımıza” yönelecek olan her türlü tehdit ve saldırılar karşısında dimdik duracağımızı bir kez daha belirterek tüm cihana duyuruyoruz” açıklamasında bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)