Ülkücülerden kandil programı

Çorum Ülkü Ocakları’nda önceki akşam düzenlenen programa Ocak Başkanı Orhan Tosik ile birlikte MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, MHP yönetim kurulu üyeleri ve gençler katıldı.

Tosik, “Regaip Kandili vesilesi ile ocağımızda düzenlediğimiz kandil programına katılım sağlayan MHP il başkanımıza, partimizin yönetim kuruluna, Kamu-Sen başkanımıza, sendika yönetim kuruluna ve camiamıza teşekkür ederim. Programın hazırlanmasında emeği geçen İsmail Deli hocamızdan Allah razı olsun. Tüm İslam aleminin mübarek kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)