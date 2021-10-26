Ülkücülerden Emniyet Müdürü Gülser’e ziyaret

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’e ziyarette Ocak yöneticileri ile Ortaöğretim birimi eşlik etti. Orhan Tosik ziyarette İl Emniyet Müdürü Gülser’e yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi sunduklarını açıkladı. Türk gençliği ile ilgili sohbet edilen ziyarette ilgisi için Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e de teşekkür edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

