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Ülkücülerden Aşgın’a ocak daveti

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Orhan Tosik hem kendisini hem de kurumlarını tanıtmak üzerine başlattığı ziyaret trafiğine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile devam etti.

Ülkücülerden Aşgın’a ocak daveti

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Orhan Tosik hem kendisini hem de kurumlarını tanıtmak üzerine başlattığı ziyaret trafiğine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile devam etti.

31 Ekim 2019 Perşembe 01:23
Ülkücülerden Aşgın’a ocak daveti

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Selim Güloğlu ile birlikte Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret eden Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, hem yaptıkları çalışmaları anlattı hem de Aşgın’ı ocağa davet etti.

Belediye Başkanı Aşgın ziyaretleri nedeni ile Tosik ve Güloğlu’na teşekkür ederken, Orhan Tosik de Başkan Aşgın’a Ülkü Ocakları’nın yayınlarını tanıtarak yaptıkları eğitim ve kültür faaliyetleri hakkında bilgi sundu.

Tosik ayrıca Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a misafirperverliği için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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