Ülkücüler sokak hayvanları için seferber

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Orhan Tosik, “Alaca, Osmancık, İskilip, Sungurlu ve Hacıhamza Ülkü Ocakları da aynı duyarlılığı göstermiş ve sokak hayvanları için seferber olmuşlardır. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'nın "Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Allah ve melekler) de size merhamet etsin." Hadis-i Şerifi mucibince bu kış günlerinde sokak hayvanlarının aç kalmaması, soğuktan zarar görmemesi adına belirli noktalara barınak ve mama kapları bıraktık” dedi.

Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, “Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz sevgi ve şefkatle, yeryüzünde insanoğluna yaren ve yardımcı olması için var edilen canlıları Allah'ın bizlere bir emaneti olarak görüyor ve elimizden geldiğince sahip çıkmaya gayret gösteriyoruz. Bu faaliyette emeği geçen teşkilatlarımıza, sessiz dostlarımızı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)