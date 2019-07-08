Ülkücüler, şehit mezarlarını ziyaret etti

Ülkü Ocakları Başkanı olarak ataması yapılan Orhan Tosik, bir haftalık yoğun kabul programının ardından Ulucami’de Çorum Ülkü Ocakları yönetimi ve ülkücü gençlerin katılımıyla Cuma namazını kıldı. Cuma namazını müteakiben öncelikle Ulu Mezarlıkta medfun bulunan Ülkücü Şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Orhan Tosik, daha sonra yönetimiyle birlikte Çorum Şehitliğini ziyaret ederek şehitlerin kabrinde dua etti. Bulunduğu makamın şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Orhan Tosik, her zaman bu bilinç ve farkındalıkla hareket edeceğini ifade etti. (Haber Merkezi)