Ülkücüler Halil Sucu’yu andı

Programa, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Orhan Tosik, Çorum’da yaşayan geçmiş dönem Ülkü Ocakları Başkanlarından Selahattin Ezer, Kürşat Yıldırım, Mehmet Akif Aras, Ahmet Hattab İmal, Belediye Meclis Üyesi Selim Güloğlu, Şehit Halil Sucu’nun kardeşi Mehmet Sucu ve ülkücü gençler katıldı.

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik anma töreninde yaptığı açıklamada, “Rabb'im bütün şehitlerimizden ayrı ayrı razı olsun. Hayatını, gençliğini, kutlu davamıza adayan kahraman şehitlerimizi bir kez daha dualarla anıyor. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

“Değerlerimizi koruyup sahip çıkmak, namus meselemizdir” diyen Orhan Tosik, “Kıyamete kadar kutsal bildiğimiz davamız ve değerlerimiz uğruna gerekirse bizlerde Halil Sucular gibi şehit olmak boynumuza borç, başbuğumuza anttır” diye konuştu.

Bugünlere kolay gelinmediğini hatırlatan Tosik, “En büyük delilimiz işte burada hayatının baharında din için, devlet için, Türklük için toprağın kara bağrında yatan şehidimizin kabridir. Turana giden yolda bu milletin en büyük güvencesi Ülkücü gençliktir” şeklinde konuştu.

Program okunan Yasin-i Şerif ve şehitlerin ruhuna yapılan dualar neticesinde sona erdi.

(Haber Merkezi)