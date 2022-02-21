Ülkücüler, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu unutmadı
Ege Üniversitesi’nde 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Çorum Ülkü Ocakları tarafından anma programı düzenlendi.
Güncel 21.02.2022, 18:34
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şubesi Üniversite Birimi tarafından Turgut Özal Konferans Salonu’nda önceki gün düzenlenen “Şahadetinin 7. Yıldönümünde Fırat Yılmaz Çakıroğlu” anma toplantısına Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve yönetimi de katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik de bir konuşma yaptı.
Konuşmasında Fırat Yılmaz Çakıroğlu davasının aşamalarından da bahseden Tosik, olaylarda ihmali bulunduğuna hükmedilen dönemin Ege Üniversitesi rektörü ve Edebiyat Fakültesi dekanına verilen cezaların yetersiz olduğunu ve bu durumun kamu vicdanını yaraladığını vurguladı.
(Volkan SINAYUÇ)
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