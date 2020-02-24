“Ülkücü irade hainlerin tepesine çelik yumruk gibi inecek”

Çorum Kadeş Meydanı’nda toplanan ülkücü gençler daha sonra sloganlar atarak, programın yapılacağı Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’na kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüş ve anma programına; MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetimi, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetimi, MHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Güloğlu, MHP Belediye Meclis Üyeleri, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Büro-Sen Başkanı Sami Çam, TÜRKAV İl Başkanı İlyas Gül ve yönetimi, İlçe Ülkü Ocakları başkan ve yöneticileri ile çok sayıda ülkü ocağı üyesi genç katıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’ndaki anma programı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda MHP İl Başkanı Karapıçak ve Ülkü Ocakları Başkanı Tosik birer konuşma yaptı.

“ARDINI DÜŞÜNMEDEN ŞEHADETE KOŞMUŞTUR”

Şehit ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun vatan ve millet sevdası ile korkmadan mücadele ettiğini hatırlatan Agah Karapıçak, türlü zorluklara göğüs germiş ve Türk gençliğine örnek olmuş bir öğrenci olduğunu ifade etti.

Karapıçak, “Ay yıldızlı bayrağına kalkan olmuş, tüm Şehitler gibi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu da ardını ve sonrasını düşünmemiş şehadete koşmuştur. Şehit Çakıroğlu'nun tüm ailesine ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor acılı yakınlarına ve tüm milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene” dedi.

“İNTİKAMI ALINACAK”

Ege Üniversitesi’nde 20 Şubat 2015 tarihinde hain bir pusu sonucu katledilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anmak ve ona olan özlemi dile getirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ise konuşmasında; “Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehadetinin üzerinden beş sene geçti, beş koca sene, ama Allah şahittir ki acımız hala çok taze, kinimiz dipdiridir. Şunu herkes iyi bilmelidir ki zamanı geldiğinde Ülkücü irade bütün hainlerin tepesine çelik bir yumruk gibi inecek ve şehidimizin intikamını alacaktır” dedi.

“TERÖR DAĞDAN ŞEHİRE TAŞINDI”

Açılım süreciyle milletin gözünün bağlandığı belirterek süreci eleştiren Orhan Tosik, “Stratejik çukur üstadının; ülkemizi de kendisinin içerisinde bulunduğu karanlık anafora çekmeye uğraştığı o meşum ve karanlık dönemde terör dağdan şehirlere taşınmış, öğrenci görünümlü teröristler üniversitelerde yuvalanmış ve Türk Devletine meydan okur hale getirilmişti.

“BÖLÜCÜ ÖRGÜT YIĞINAK YAPTI”

Bu süreçte devlet kurumları zaafa uğratılmış, güvenlik güçlerinin hareket kabiliyeti sınırlanmıştır. Bunun neticesinde bölücü örgüt şehirlere yığınak yapmış, sokakları savaş alanına çevirmiştir. Bu karanlık süreç ülkemizi milyonlarca dolar zarara uğratmış, en önemlisi de bine yakın asker ve polisimizin şehit olmasına neden olmuştur. Bu durum karşısında Ülkücü Türk Milliyetçileri dışında adeta basireti bağlanan Türk Milletinden ne yazık ki tek bir seda duyulmamıştır. Ülkücülerin bu dik ve cesur duruşu neticesinde biz de Fırat'ımızı kaybettik. Ancak o, ülkü uğruna, ülke uğruna adını bırakarak ölümsüzlüğe koştu. Türk tarihi Fırat'ımızı, Fıratlarımızı her zaman şanla şerefle hatırlayacak, Ülkücü camianın bu onurlu duruşunu çağlar boyunca saygıyla yad edecektir” şeklinde konuştu.

“ÜLKÜCÜ HAREKET FİGÜRAN OLAMAZ”

Ülkücü Hareketin senaryosunu kendisinin yazmadığı hiçbir filmin figüranı olmayacağının altını çizen Tosik, yeri ve zamanı geldiğinde hainlerin tepesine yıldırım gibi ineceklerini söyledi. “Ancak bugün şartlar değişmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucu değerlerine yönelmiş, milli akıl ve şuur devlet idaresinde egemen hale gelmeye başlamıştır” diyen Orhan Tosik konuşmasını şöyle sürdürdü;

“ARTIK HAİNLERİN İNLERİNE GİRİLİYOR”

“Bilhassa bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti hainlerin inlerine girmekte, şer yuvalarını katillerin başına çevirmektedir. Dağda, ovada, sınırlarımızın içerisinde ve dışarısında hiçbir bölücü unsur kalmayana kadar bu kararlı duruştan taviz verilmemelidir, verilmeyecektir. Bizler bu kararlı mücadele amasız, fakatsız devletimizin yanında ve her daim emrindeyiz.

Bizler; Mete Han'da disiplin, Attila'da kudret, Bilge Kağan'da şuur, Alparslan'da iman, Fatih'teki azim ve sebatın temsilcileriyiz. Devlet ebed müddet fikriyle; liderimiz yayını nereye çeker, okunu nereye gezlerse tereddüdsüz bizler de o hedefe yönelir, ya yok olur ya da yok ederiz. Bugün bu salonda bulunan herkes bir şehit namzedidir. Hepimiz Fırat'ız ve bu ülke için, bu ülkü için seve seve şehadete koşarız.

“FIRAT ÜLKÜCÜ YİĞİTLERDENDİ”

Bu vesileyle camiamızdan istirhamımızdır ki Fıratların kadrini yaşarken bilsinler. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Ülkücü yiğitlerden bir yiğitti yalnızca. Bugün binlerce Fırat Ocaklardadır, samimi her Ülkücünün yapması gerekense maddi manevi her türlü imkanla onların yanında durmaktır. Sözlerime son verirken Kılıçkıran ağabeyden Fırat'a bütün Ülkü şehitlerini saygıyla selamlıyor, aziz ruhları önünde tazimle eğiliyorum”

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’in konuşmasının ardından, Fırat Yılmaz Çakıroğlu´nun anlatan belgesel ve şiirler okunurken Çakıroğlu için hazırlanan slayt gösterimi de izlendi.

(Volkan SINAYUÇ)