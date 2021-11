Ülkücü Halil Sucu anıldı

İş bulmak için gittiği İstanbul 'da bölücü unsurlar tarafından ülkücü olduğu için vurulan Çorumlu Halil Sucu, şehadetinin 43. Sene-i devriyesinde Ulumezar’da bulunan kabri başında Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından anıldı.

Programa Halil Sucu’nun ailesi ile birlikte Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik başta olmak üzere çok sayıda ülkücü genç katıldı. “Değerlerimizi koruyup sahip çıkmak, namus meselemizdir” diyen Tosık yaptığı açıklamada; “Ülkücü Şehidimiz Halil Sucu'yu şehadetinin 43. sene-i devriyesinde yönetimimiz ve teşkilatlarımız dualarla yad ettiler. Şehidimizin kabrinde Yasin-i Şerif okuyarak, kutlu dergahımızda anma programı düzenlendi. Rabb’im bütün şehitlerimizden ayrı ayrı razı olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun... Turan’a giden yolda bu milletin en büyük güvencesi Ülkücü Gençliktir” dedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da Halil Sucu için bir başsağlığı mesajı yayınlayarak “Ülkü uğrunda gönüller delidir. Kişiler ülkü için ölmelidir” Davamız için, Davamız uğruna can veren kan veren şehitlerimiz için; İlkelerimize, Ülkülerimize ve Aziz Vatanımıza karşı oynanan her türlü oyunu bozacağız. Liderimizin de dediği gibi; Biz bu sinsi kuşatmayı yarmalıyız, yaracağız ! Vefatının sen-i devriyesinde, Dava Şehidimiz Halil Sucu başta olmak üzere, Ülküsü, Ülkesi için can veren tüm Şehitlerimizin ruhu şad olsun” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)