Ülkücü gençler iftar yemeğini evlere götürüyor

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı, bu yıl Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemeklerini evlerine kadar götürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulmadığı Çorum’da iftar yemekleri, Ülkü Ocakları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Mahallelerde maddi durumu iyi olmayanları önceden tespit eden Ülkü Ocakları, bu ailelerin ihtiyaçlarını Ülkücü gençler ile gideriyor. Ülkü Ocakları, servislerle mahallelerde ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerine yemekleri ulaştırıp onların yüzlerini güldürüyor.



Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Orhan Tosik, “Ramazan ayının gelişi yıllardır ocağımızda bambaşka bir coşku ve heyecanla beklenir. Bu mübarek ayın manevi atmosferinde gönül soframızda ağırladığımız ihtiyaç sahiplerinin hayır duası bizlere sonsuz bir huzur bahşederdi. Ancak son iki yıldır Ramazan ayını buruk bir sevinçle karşılıyoruz. Her zamanki coşku ve heyecanı yaşayamasak da geçen yıl düzenlediğimiz iftar programıyla aslında amacımıza hizmet açısından daha verimli bir program düzenlendiğini söyleyebiliriz. Gerek şehrin uzak noktalarında oturmaları sebebiyle, gerek sağlık problemleri nedeniyle iftar çadırına ulaşamayan vatandaşlarımıza bizler ulaştık ve hayır sahiplerinin emanetlerini yerlerine ulaştırdık. Bu yıl da şehrimizde çorbası kaynamayan hane kalmasın, yuvasında aş pişmeyen aile bulunmasın diye Çorum Ülkü Ocakları olarak siz gönüldaşlarımızın da desteğiyle sahada bulunacak ve ulaşabildiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evine yüreğimizin ateşinde ısıttığımız birer kap sıcak yemekle gireceğiz. Bu noktada siz değerli gönüldaşlarımızın da bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Bu sıkıntılı günleri hep beraber atlatacağız inşallah” dedi.

Ailelere ulaştırılan yardımlar konusunda kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Tosik, “Bu vesileyle; gerek iftar gerekse yardım kolisi bağışlayan, bizlere destek olan, “Kardeşi açken tok yatan bizden değildir” hadis-i şerifi mucibince ihtiyaç sahibi kardeşine sahip çıkan hayırsever dostlarımız başta olmak üzere bütün Türk ve İslam alemi için ramazan ayının hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

