Ülkü Ocakları’nın merhum başkanı Mesut Çelik anıldı

Çorum Ülkü Ocakları eski başkanı Mesut Çelik, iki yıl önce hayatını kaybetmişti. Genç yaşta yaşamını yitiren Mesut Çelik’in ölümü ülkücü camiada büyük üzüntü yaratmıştı. Çorumlu ülkücüler de, Mesut Çelik başkanlarını unutmayarak ölüm yıldönümünde anma programı düzenledi.

Ulumezar’da düzenlenen anma programına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile çok sayıda ülkücü katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve duaların okunduğu anma programında Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, kısa bir konuşma yaparak, Mesut Çelik’e ülkücü camiaya verdiği hizmetlerden dolayı minnettar olduklarını belirterek, Allah’tan rahmet diledi.

(Haber Merkezi)