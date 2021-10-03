Ülkü Ocakları’ndan Türk Büyükleri Serisi kitabı

Ziyarette Ahmet Hattap İmal’e oğlu minik Halil Baturalp İmal’de eşlik etti. Babası ile Ülkü Ocağı’nı ziyaret eden minik Halil Baturalp’e Orhan Tosik tarafından “Türk Büyükleri Okuma Serisi” hikâye kitaplarından hediye edildi. Görüşmede Ülkü Ocakları’nın çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, “Önceki dönem Ocak Başkanımız Ahmet İmal ve evladı Halil Baturalp kutlu ocağımızı ziyaret ettiler. Halil Baturalp’e genel merkezimiz tarafından çocuklar için hazırlanan, “Türk Büyükleri Okuma Serisi” hikâye kitaplarımızı Sayın Genel Başkanımız adına hediye ettik. Önceki dönem Ülkü Ocakları Başkanımız Ahmet Hattap İmal’e çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Öte yandan Ülkü Ocakları’nı ziyaret eden Mehmet Akif ve Alperen Bolat, ile Nazlı Hilal’e de Ocak Başkanı Orhan Tosik tarafından “Türk Büyükleri Okuma Serisi-2” hikaye kitabı hediye edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

