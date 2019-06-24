Ülkü Ocakları’ndan sert tepki

Çorum Ülkü Ocakları’nca yapılan açıklamada, İstiklal Marşı’nın bağımsızlığımızın sembolü, istiklal ve istikbalimizin teminatı olduğu hatırlatıldı. “İstiklal Marşı esarete, mandacılığa, köleliğe atılan bir tokat, indirilen kuvvetli bir darbedir. İstiklal Marşı Türk’ün asil karakteri, vakur duruşu, yenilmez iradesidir. İstiklal Marşı ile sorunu olanın Türk’ün şanla dolu geçmişiyle, milli istiklal ve şerefli istikbali ile bir sorunu olduğu aşikardır. Bu ülke Türk yurdudur; bayrağı yıldız ve hilalin süslediği al sancak, milli marşı binlerce yıllık Türk irfan ve ahlakının beslediği İstiklal Marşı’dır” denilen açıklamada bu ülkede yaşayarak nimetlerinden faydalanan ancak Ay-yıldızlı al sancağı ve İstiklal Marşı’na karşı kem gözle bakan her kim olursa olsun daime Ülkücü hareketi karşısında bulacağı ve ülkücülerin nefesini ensesinde hissedeceği dile getirildi.

Milliyetçi ülkücü hareketin Akif’in “Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın” nidasını karşılıksız bırakmayacağı belirtilen açıklamada “Dahili ve harici son düşman, son hain kalana kadar mücadele azminden asla taviz vermeyecektir. Bütün bunlar göz önüne alındığında 21 Haziran Cuma Günü Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bünyesinde düzenlenen mezuniyet töreninde; istiklal ve istikbalimizi borçlu olduğumuz başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaktan imtina eden, İstiklal Marşı’mıza ambargo koyma cüretinde bulunan kişi veya kişiler kimlerse derhal bulunup gereği yapılmalı, istiklal uğruna kefensiz yatan şühedanın aziz ruhları daha fazla muazzeb edilmemelidir. Bu noktada başta HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve HİTÜ yönetimini göreve davet ediyor, gereğinin yapılmasını büyük Türk milleti adına istiyor ve bekliyoruz” denildi.

(Volkan SINAYUÇ)