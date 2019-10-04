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Ülkü Ocakları’ndan Müftü’ye ziyaret

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve beraberindeki heyet Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer'i makamında ziyaret etti.

Ülkü Ocakları’ndan Müftü’ye ziyaret

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve beraberindeki heyet Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer'i makamında ziyaret etti.

04 Ekim 2019 Cuma 19:38
Ülkü Ocakları’ndan Müftü’ye ziyaret

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle kendilerini ziyaret ettiklerini belirten Tosik, Biçer’i ve onun nezdinde görev yapan tüm din görevlilerinin “Camiler ve Din Görevlileri Haftasi”nı kutladıklarını söyledi.

Hoş sohbeti ve misafirperverliği için Müftü Biçer'e teşekkür eden Tosik, bazı konularda karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunduklarını belirtti. Ziyarette Ülkü Ocaklarının faaliyetleri hakkında İl Müftüsü Muharrem Biçer’e bilgi veren Orhan Tosik ve yönetimi sıcak sohbeti dolayısıyla Müftüye teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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