Ülkü Ocakları’ndan Müftü’ye ziyaret

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle kendilerini ziyaret ettiklerini belirten Tosik, Biçer’i ve onun nezdinde görev yapan tüm din görevlilerinin “Camiler ve Din Görevlileri Haftasi”nı kutladıklarını söyledi.

Hoş sohbeti ve misafirperverliği için Müftü Biçer'e teşekkür eden Tosik, bazı konularda karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunduklarını belirtti. Ziyarette Ülkü Ocaklarının faaliyetleri hakkında İl Müftüsü Muharrem Biçer’e bilgi veren Orhan Tosik ve yönetimi sıcak sohbeti dolayısıyla Müftüye teşekkür etti. (Haber Merkezi)